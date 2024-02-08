انت الان تتابع خبر الاعرجي يشارك في تشييع ضحايا الهجوم الأمريكي وسط بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك المئات من العراقيين اليوم في تشييع ضحايا الهجوم الأمريكي على سيارة مدنية كانت تقل قادة في هيئة الحشد الشعبي وسط بغداد ما أدى الى استشهادهم.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في بيان لها، انها نفذت "عند الساعة 9:30 مساء في 7 فبراير، ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية".



فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، انه "شرع فريق فني مختص من الأجهزة الأمنية بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعة ٢١٣٥ هذا اليوم ٧ شباط ٢٠٢٤".

وأضاف البيان "وقد ادى هذا الاستهداف إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها"، مضيفاً "وما زال التحقيق مستمر لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره".