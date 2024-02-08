انت الان تتابع خبر بروتين ومعادن مختلفة.. فوائد صحية لتناول "الجراد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الجراد هو نوع من الحشرات من عائلة Acrididae ويعرف أيضًا باسم الجنادب، وفي العديد من بلدان أفريقيا وآسيا يعتبر طعامًا شهيًا ويؤكل بكثرة، وهناك 21 نوعًا معروفًا من الجراد على مستوى العالم، وفقًا لموقع sciencedirect.وبشكل عام، تعد الحشرات غنية بالبروتين وقليلة الكربوهيدرات، وتحتوي على المعادن الأساسية بما في ذلك الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم.

كما أنها غنية بالدهون غير المشبعة، وهي مصدر صحي للدهون أكثر من الدهون المشبعة.

ووفقًا لموقع everydayhealth، فإن محتوى البروتين في الحشرات الصالحة للأكل (عددها 2000 نوع) يتراوح من 35 إلى 60% من الوزن الجاف (بعد المعالجة) أو من 10 إلى 25% من الوزن الطازج، وهو أعلى من مصادر البروتين النباتي مثل الحبوب وفول الصويا والعدس.

أما الجراد، فتحتوي الحشرة الواحدة على 62% بروتين و17% دهون، فضلا عن عناصر غير عضوية تمثل الباقي مثل: الماغنسيوم، الكالسيوم، والبوتاسيوم، المنجنيز، الصوديوم، الحديد، الفوسفور، وغيرها.

يعد الجراد مصدرًا ممتازًا للبروتين ويحتوي على مجموعة متنوعة من الأحماض الدهنية والمعادن، وعلى الرغم من أن الجراد لا يعتبره كثيرون من سكان العالم مستساغًا، إلا أنه يعد مصدرًا غذائيًا مهمًا في العديد من البلدان الأخرى.

ووفقًا لموقع webmd فإن أبرز فوائد تناول الجنادب (الجراد) ما يلي:

1- بروتين مرتفع

تحتوي الجنادب على حوالي 40% بروتين، و43% دهون، و13% ألياف غذائية، وتعد نسبة البروتين هذه أعلى من العديد من المصادر الحيوانية والنباتية الأخرى مثل الدجاج والبيض والفاصوليا.

2- دهون صحية

يحتوي الجنادب على 43% نسبة دهون وهي أعلى من اللحوم والأسماك (أقل من 22%)، لكنها في الغالب دهون غير مشبعة.

ووجدت الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة يحسن مستويات الكوليسترول في الدم ويخفف الالتهاب، وعادة ما توجد الدهون غير المشبعة في النباتات، مثل المكسرات والأفوكادو وبذور الكتان.

3- نسبة عالية من المعادن المختلفة

يقول العلماء إن الجراد يحتوي أيضًا على نسبة عالية من المعادن المختلفة مثل:

- حديد

- الزنك

- الكالسيوم

- المنغنيز

- المغنيسيوم

4- غني بالفيتامينات

الجراد غني بالفيتامينات مثل:

- الريبوفلافين (فيتامين ب2)

- حمض البانتوثنيك (فيتامين ب5)

- حمض الفوليك

- البيوتين (فيتامين ب7)

5- تأثير مضاد للجراثيم

وفقًا لدراسة نشرتها جامعة رافائيل أوردانيتا في فنزويلا، فإن الجراد غني بمحتوى مهم من مادة عديدة السكاريد تسمى الكيتين، والتي لها خصائص مضادة للبكتيريا.

