انت الان تتابع خبر "يويفا" يصادق على تغيير نظام دوري الابطال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن تنتقل البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا للاعتماد على نظام الدوري، اعتبارا من الموسم المقبل.

وكانت البطولة تعرف سابقا باسم كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري، حيث كانت تجرى بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاب وعودة.



وظهر دور المجموعات إلى النور لأول مرة موسم 1991 / 1992، حيث كان يتم تقسيم الأندية الثمانية المتأهلة من دور ال16 في البطولة إلى مجموعتين، بواقع 4 فرق بكل مجموعة، قبل أن يتم تغيير اسم البطولة فيما بعد إلى دوري أبطال أوروبا

وخضعت المسابقة لعدة تغييرات أخرى حتى تم الاعتماد في موسم 2003 / 2004 على النظام الحالي الذي ينتهي هذا الموسم، من خلال توزيع الأندية ال32 المشاركة في البطولة على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وكان ريال مدريد الإسباني هو النادي الوحيد الذي شارك في جميع نسخ البطولة وفقا لهذا النظام، وظل محافظا على مقعده في مرحلة خروج المغلوب خلالها.

وفي الموسم المقبل، سيتم زيادة عدد المشاركين بدوري أبطال أوروبا ليشمل 36 فريقا، حيث سيتم تغييره إلى نظام الدوري.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات، بزيادة مباراتين عن عدد المباريات التي كان يتم خوضها وفقا للنظام القديم، على أن يلعب 4 مباريات بملعبه و4 خارج أرضه.

وسيتم تصنيف الفرق في 4 مستويات بناء على معيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وسيلعب كل فريق مع فرق أخرى من جميع المستويات الأربعة.

ويصعد أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة لدور ال16، في حين تلعب الأندية في المراكز من التاسع إلى ال24 دورا تأهيليا جديدا، لتحديد الأندية الثمانية المتبقية المتأهلة لهذا الدور.

كما وافق يويفا على تغيير شكل بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، اعتبارا من موسم 2024 /2025 ، حيث ستضم كلا المسابقتين 36 فريقا.

