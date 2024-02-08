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القوات الروسية تهاجم مدينة أفدييفكا في أوكرانيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - هاجمت أعداد كبيرة من القوات الروسية بلدة "أفدييفكا" الأوكرانية الواقعة على خط الجبهة، وفق ما أعلن فيتالي باراباش، رئيس بلديتها الأوكراني اليوم الخميس.
وأطلقت موسكو مساعيها منذ أكتوبر للسيطرة على المدينة.
وقال باراباش، عبر التلفزيون، إن الجيش الروسي "يضغط علينا من كل الجهات، لا يعرف أي جزء من مدينتنا الهدوء. إنهم يهاجمون بأعداد كبيرة جدًا".
ومن شأن السيطرة على أفدييفكا أن يشكّل أول تغيير ملحوظ على جبهة القتال منذ أشهر.
ووصف باراباش القتال بأنه "محتدم وصعب للغاية".
وأشار إلى أن "الوضع على بعض المحاور غير معقول بكل بساطة".
وقال إن أقل من 950 شخصًا فقط ما يزالون في البلدة الواقعة على خط الجبهة.
تقع أفدييفكا في منطقة دونيتسك، حيث أفادت أجهزة الطوارئ، اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في قصف على قرية "سيليدوف".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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