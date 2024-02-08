إيران تدين الضربة التي نفذتها أمريكا في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أدانت الخارجية الإيرانية، العمل الإرهابي الذي نفذته أمريكا في العراق وأدى لاستشهاد عدد من قوات المقاومة.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن العدوان الأمريكي ينتهك سيادة ووحدة أراضي العراق واستمرار مغامرات الولايات المتحدة يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كان مكتب رئيس الوزراء العراقي، قال اليوم الخميس، إن القوات الأمريكية تكرر بشكل غير مسؤول ارتكاب كل ما يقوض التفاهمات والحوار الثنائي بين واشنطن وبغداد.

وأكد مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن القوات الأمريكية تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية، موضحا أن ما تقوم به القوات الأمريكية يدفع الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمة هذا التحالف.

وأعلنت القيادة المركزية "سنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الأربعاء، تنفيذ غارة استهدفت قياديا بارزا في ميليشيا حزب الله العراقية في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربة الصاروخية في بغداد جاءت ردا على الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية في قاعدة "البرج 22" الأردنية وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة نحو 40 آخرين.

وأشارت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن القيادي المستهدف مسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية بالمنطقة، مؤكدة أنها لن تتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتها.