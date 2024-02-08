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إصابة 3 جنود إسرائيليين إثر هجوم صاروخي نفذه حزب الله

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محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابط صف أصيب بجروح خطيرة وأصيب جنديان آخران بجروح طفيفة جراء هجوم صاروخي مضاد للدبابات لحزب الله في منطقة كريات شمونة صباح الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل" إن طائراته نفذت غارات على مبنى وبنية تحتية أخرى يستخدمها حزب الله في بلدة الخيام جنوب لبنان، والتي أطلقت منها القذائف على كريات شمونة.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس أن صاروخاً مضاداً للدبابات أصاب منزلا في منطقة المطلة، بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان، دون الإبلاغ عن وقوع قتلى أو إصابات.

وأعلن حزب الله عن استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في الجيش الإسرائيلي في كريات شمونة "بالأسلحة المناسبة" وفق بيان له.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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