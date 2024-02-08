غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية

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نفّذ الجيش الإسرائيلي غارة جويّة من مسيّرة، استهدفت سيارة في مدينة النبطية قرب تمثال حسن كامل الصباح، في جنوب لبنان.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الطيران المسيّر يحلّق على علو منخفض وبكثافة فوق قرى صريفا، بافليه، دبعال، ارزون والجوار.
بدورها، أفادت قناة "المنار" بأنّ "طائرات مسيّرة من نوع هيرمز 450 و900 حلّقت بشكل لافت في أجواء منطقتي النبطية والزهراني".
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.
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