شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 من مشاة البحرية الأمريكية في تحطم هليكوبتر والان نبدء بالتفاصيل

تعازي بايدن

الدمام - شريف احمد - قالت قوات مشاة البحرية الأمريكية اليوم الخميس إنه تأكد مقتل 5 أفراد تابعين لها بعد تحطم طائرتهم الهليكوبتر في منطقة نائية إلى الشرق من مدينة سان دييجو، أثناء تدريب خلال عاصفة شتوية قوية.وأضاف قوات مشاة البحرية في بيان، أن الهليكوبتر من طراز سي إتش-53 سي ستاليون، سقطت في منطقة باين فالي الجبلية النائية شرقي المدينة مساء الثلاثاء أثناء توجهها إلى قاعدة جوية لمشاة البحرية في ميرامار بولاية كاليفورنيا.وعُثر على أشلاء طاقم الطائرة المنكوبة خلال عملية بحث وإنقاذ قامت بها قوات مشاة البحرية والسلطات المحلية.وقال الميجر جنرال مايكل بورجشولت في البيان: "بقلب حزين وأسى عميق أشاطركم نبأ فقدان 5 من أبرز جنود مشاة البحرية".وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان تعازيه لأُسر الجنود الخمسة القتلى قائلا إنه والسيدة الأولى جيل بايدن "في غاية الحزن".وأوضحت قوات المشاة أنها تنتظر إخطار عائلات الضحايا قبل كشف أسمائهم.وغادرت الهليكوبتر قاعدة كريتش الجوية في نيفادا على بعد نحو 60 كيلومترا شمال غربي لاس فيجاس مساء الثلاثاء، وحلقت في اتجاه الغرب وسط تساقط ثلج ومطر، وأُبلغ عند تأخر وصولها بعد نحو ثماني ساعات.