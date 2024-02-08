بسبب الحوثيين.. البحرية الأمريكية تعاني نقصًا في أفضل صواريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى محرم:

يبدو أن الولايات المتحدة على وشك مواجهة مشكلة حقيقية جراء حربها الحالية مع الحوثيين في البحر الأحمر، جراء الكشف عن مشكلة جادة تعاني منها البحرية الأمريكية وهي نقص في أفضل صواريخها التي تستخدمها منذ بدء القتال مع الحوثيين على خلفية استهدافهم للسفن العابرة من وإلى إسرائيل.

ففي تقرير نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، ذكر ديفيد إكس وهو مراسل عسكري، أن الولايات المتحدة تعاني نقصًا في صواريخ من طراز "إس إم-6" التي تعتبر أفضل ما يمتلك سلاح البحرية الأمريكية، بسبب استخداماتها متعددة الأغراض التي بإمكانها إغراق السفن وضرب الأهداف على الأرض واعتراض الطائرات، والذي يعني نقصها أن تواجه البحرية الأمريكية خطر "القضاء على أسطولها" حسب تقرير الصحيفة.

ورغم امتلاك البحرية الأمريكية ترسانة ضخمة من الأسلحة يمكنها استخدامها ببساطة في هجماتها على الحوثيين أمثلة صواريخ "كروز" الهجومية أو "توماهوك" إلا أن صاروخ "إم إس-6" بالتحديد هو الأكثر ملائمة لتميزه بخاصية نظام الإطلاق العمودي واحتوائه على رادار مدمج حساس يعمل بشكل جيد ضد الأهداف في البحر والأرض والجو إلى مدى يصل إلى أكثر من 150 ميلًا.

وفي سبيل محاولة سد العجز الذي تواجهه البحرية الأمريكية اقترحت شركة لوكهيد مارتن للتصنيع الدفاعي، تعويض صواريخ "إس إم-6" بصواريخ باتريوت الفتاكة والتابعة لسلاح الجيش الأمريكي أيضًا، ورغم أن هذا النوع من الصواريخ معروف كونه دقيق ومميت، إلا أن استخدامه يكون عادة من البر وليس البحر إضافة إلى أن مداه لا يصل إلى نصف ما يصل إليه "إس إم-6".