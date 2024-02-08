وزير الدفاع الأوكراني أعلن إعفاء قائد الجيش من منصبه

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، "إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني من منصبه".
وأشار عمروف، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش زالوجني على كل انجازاته وانتصاراته".
بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه "طلب من زالوجني البقاء ضمن فريقه".
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