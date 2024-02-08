جلسة لمجلس الوزراء السبت لمتابعة البحث في جدول اعمال جلسة اليوم

يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الاعمال، جلسة عند الساعة العاشرة من صباح السبت في 10 شباط الحالي، لمتابعة البحث في جدول اعمال جلسة 8/2/2024، اضافة الى البحث في المواضيع المرفقة ضمن الجدول الموجود أدناه.

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