العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في واشنطن لبحث الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام أردنية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستقبل يوم /الاثنين/ المقبل، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للبحث في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار ،في بيان اليوم /الخميس/، إنهما "سيبحثان الوضع الراهن في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة".

وأضافت كارين جان-بيار أنّهما سيتناولان أيضاً "الجهود الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة، وفكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".

وغادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم /الخميس/، في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.

وتهدف الجولة إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسيلتقي العاهل الأردني في واشنطن الرئيس الأمريكي وأركان الإدارة الأمريكية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس، فيما سيلتقي في العاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي باريس، سيجتمع الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسئولين الغربيين والأوروبيين.