شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب: فرصة لاستعادة الأمجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعيين حسام حسن لقيادة منتخب مصر، قرار صائب لكنه لا بد أن يتزامن مع ذلك إعادة ضبط للمنظومة الرياضية، وإعادة النظرة في علاقة اتحاد كرة القدم بالأندية، وتواجد وزارة الشباب والرياضة لدعم الأندية الشعبية، من أجل توليد كوادر رياضية جديدة وطاقات قادرة على تحمل مسئولية "فانلة منتخب مصر".

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا بد من منح الصلاحيات الكاملة للجهاز الفني لانتقاء العناصر القادرة على الأداء المتميز وتوفير المعسكرات والمبارايات القوية مع المنتخبات العالمية، لتحسين أداء المنتخب، وتهيئة الأجواء الفنية والمادية وإقامة ضمانة كبيرة لعودة المنتخب بقوة، حتى تكون هذه بداية الطريق نحو استعادة بريق المنتخب وأمجاده السابقة.