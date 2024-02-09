اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أنّ الردّ العسكري الإسرائيلي في قطاع غزّة كان ردّاً "مفرطاً" وتجاوز السقف.
وذكّر الرئيس الأميركي بالجهود التي بذلها منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين.
وكشف بايدن إنّ الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في بادئ الأمر، "لم يُرِد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة عبر رفح.
وأضاف "لقد تحدثتُ معه وأقنعته بفتح المعبر. وتحدثتُ مع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لفتح المعبر على الجانب الإسرائيلي".
وتابع "أنا أدفع بقوة، بقوة بالغة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: السيسي لم يرد في البداية فتح معبر رفح وطريقة الرد الإسرائيلي في غزة تجاوزت السقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.