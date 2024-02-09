بايدن: السيسي لم يرد في البداية فتح معبر رفح وطريقة الرد الإسرائيلي في غزة تجاوزت السقف

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أنّ الردّ العسكري الإسرائيلي في قطاع غزّة كان ردّاً "مفرطاً" وتجاوز السقف.

وذكّر الرئيس الأميركي بالجهود التي بذلها منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين.

وكشف بايدن إنّ الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في بادئ الأمر، "لم يُرِد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة عبر رفح.

وأضاف "لقد تحدثتُ معه وأقنعته بفتح المعبر. وتحدثتُ مع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لفتح المعبر على الجانب الإسرائيلي".

وتابع "أنا أدفع بقوة، بقوة بالغة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".