شكرا لقرائتكم خبر عن جيدة للغاية.. كاميلا تطمئن الشعب البريطاني على صحة الملك تشارلز والان نبدء بالتفاصيل

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شكر وريث العرش

تضخم البروستاتا

الدمام - شريف احمد - قالت الملكة كاميلا زوجة العاهل البريطاني الملك تشارلز يوم الخميس، إن حالته "جيدة للغاية"، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابة زوجها، البالغ من العمر 75 عامًا، بالسرطان.وفي حديثها إلى أحد الأشخاص الذي جاء لتقديم التحية في حفل خيري جنوب إنجلترا، قالت كاميلا إن تشارلز تأثر برسائل الدعم من الجمهور.وأضافت أن الملك "في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف، وتأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان، وهذا يبعث على البهجة بشدة".وشكر نجل تشارلز ووريث العرش، الأمير وليام، الجمهور البريطاني يوم الأربعاء على رسائلهم الودية لوالده ولزوجته كيت التي خضعت لجراحة في الآونة الأخيرة.وخضعت كيت (42 عامًا) لجراحة في البطن في 16 يناير الماضي، ثم أمضت أسبوعين في المستشفى للتعافي.وخضع تشارلز للعلاج من تضخم البروستاتا، قبل أن يعلن قصر بكنجهام يوم الاثنين أن الاختبارات اللاحقة للملك كشفت عن إصابته بنوع من السرطان.ومع تأجيل الملك لواجباته العامة نظرًا إلى تلقيه العلاج، وعدم توقع عودة كيت إلى ارتباطاتها الآن، يقع العبء الأكبر على عاتق أفراد العائلة المالكة المتبقين، وخاصة وليام وكاميلا، ليمثلا الحضور الملكي في المجال العام.