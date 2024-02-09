جريح بإطلاق نار بعد خلاف على أفضلية مرور في الكورة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المدعو ي.ح. أقدم على اطلاق النار باتجاه المدعو ع.ع. واصابه بطلقات نارية في قدميه، على طريق عام بلدة النخله، قبل أن يفر وينقل الجريح الى المستشفى للعلاج .

وعرف ان اطلاق النار جاء بسبب خلاف على افضلية المرور. وحضرت لاحقا دورية من المخابرات والجيش الى المكان، وفتح تحقيق بالحادثة، فيما العمل جار لملاحقة مطلق النار وتوقيفه.