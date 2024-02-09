قتيلان وعشرات الجرحى في مواجهات على خلفية دينية في شمال الهند

قتل شخصان وأصيب عشرات بجروح في مواجهات على خلفية دينية في شمال الهند اندلعت بعد هدم مدرسة إسلامية ومصلى مجاور لها.

وأكد المسؤول في مقاطعة هالداواني بولاية أوتاراخند، فاندانا سينغ حيث اندلعت أعمال العنف ليل الخميس، حصيلة الضحايا، مشيرا الى أن "قوات الأمن تلقت أوامر بإطلاق النار على مثيري الشغب".