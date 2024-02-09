وزير الأوقاف يشيد بقرارات الحماية الاجتماعية: الرئيس السيسي إنسان عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الأربعاء الماضي.

وقال وزير الأوقاف في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك":"أحيي بشدة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس العظيم الإنسان بشأن حزمة الحماية الاجتماعية وبخاصة لمحدودي الدخل، سائلا الله العلي العظيم أن يحفظه بحفظه وأن يوفق سيادته لكل خير.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

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