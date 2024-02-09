بعد حرقه نسخة من القرآن.. محكمة سويدية توافق على ترحيل سلوان موميكا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن محكمة الهجرة السويدية وافقت على قرار ترحيل اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق نسخا من القرآن الكريم أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي.

ووفقا لإذاعة Ekot السويدية ، فإن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه موميكا، وصادقت على قرار مصلحة الهجرة بترحيله من البلاد، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت المحكمة أن "موميكا" قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صادقت على قرار ترحيله.

وفي الـ 28 من يونيو 2023، داس موميكا على نسخة من القرآن قبل أن يدس فيه قطعا من لحم الخنزير ويحرق بضع صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، في اليوم الأول من عيد الأضحى، وتحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.

وفي أكتوبر الماضي، لم تمدد وكالة الهجرة تصريح إقامة موميكا، لكنه بقي في السويد مراعاة لاتفاقية التعذيب.