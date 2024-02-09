شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين المسافرين.. زخم في حركة السفر بالصين بمناسبة السنة القمرية والان نبدء بالتفاصيل

ملايين المسافرين

الدمام - شريف احمد - دخلت الصين في حالة نشاط قصوى اليوم الجمعة، عشية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، واكتظ المسافرون في القطارات والطائرات من أجل العودة إلى مسقط رأسهم، بينما استعدت عائلاتهم لتجمعات العشاء التقليدية.وتعمل البلاد على زيادة طاقة السفر للمساعدة في سلاسة الانتقال، بعد أن هدد الطقس القاسي رحلات الملايين من العائدين إلى ديارهم لقضاء العطلة.وأضيف نحو 1873 قطار ركاب في يوم واحد إلى شبكة السكك الحديدية الواسعة في البلاد وهو رقم قياسي بحسب منصة الإعلام الحكومية (جلوبال تايمز).وتزايد نشاط السكك الحديدية بعد أن تسببت الثلوج والأمطار المتجمدة في شلل الخدمة في وقت سابق من الأسبوع وظل بعض الركاب عالقين في القطارات لساعات بعد انقطاع إمدادات الطاقة.وفي فترة السفر الأكثر ازدحاما في العالم، استخدم 13.1 مليون مسافر السكك الحديدية الوطنية الصينية يوم الأربعاء وحده، وكانت هذه هي المرة الأولى خلال ذروة السفر في مهرجان الربيع، والمعروفة أيضا باسم فترة تشونيون، التي يتجاوز فيها عدد الركاب يوميا 13 مليونا وفقا لجلوبال تايمز.وذكرت صحيفة (ذا بيبر) المملوكة لحكومة شنغهاي، أنه من المتوقع أن تستقبل محطات السكك الحديدية في جميع أنحاء المدينة اليوم 475 ألف مسافر، بزيادة نسبتها 61.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن ينتقل عبر شبكة السكك الحديدية في شنغهاي 7 ملايين و170 ألفا و900 راكب خلال الأسبوعين اللذين يسبقان مهرجان الربيع، وهو ما يتجاوز الإجمالي في الفترة ذاتها من عام 2019.تبدأ العطلة التي تستمر 8 أيام رسميًا غدًا السبت، لكن العديد من المسافرين يختارون بدء رحلاتهم مبكرًا، ويوافق أيضًا مرور عام على رفع الصين القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار كوفيد-19 بالكامل وهي الإجراءات التي أربكت العطلة طوال السنوات الـ 3 السابقة.