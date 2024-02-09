مقتل 5 من مشاة البحرية الأميركية بتحطم مروحية في كاليفورنيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت قوات مشاة البحرية الأميركية، مقتل خمسة من أفرادها ، بعد تحطم طائرة مروحية في منطقة نائية إلى الشرق من مدينة سان دييغو في كاليفورنيا أثناء تدريب خلال عاصفة شتوية قوية.

وأضافت قوات مشاة البحرية في بيان أن المروحية من طراز "سي إتش-53 سي ستاليون" سقطت في منطقة باين فالي الجبلية النائية شرقي المدينة أثناء توجهها إلى قاعدة جوية لمشاة البحرية في ميرامار بولاية كاليفورنيا .

وعُثر على أشلاء طاقم الطائرة المنكوبة خلال عملية بحث وإنقاذ قامت بها قوات مشاة البحرية والسلطات المحلية.

وقدم الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان تعازيه لأُسر الجنود الخمسة القتلى.