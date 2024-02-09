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سلطنة عمان تدين التفجيرات التي استهدفت باكستان

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محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعربت سلطنة ‎عُمان عن إدانتها واستنكارها للتفجيرات التي استهدفت إقليم ‎بلوشستان في باكستان.

وأعربت الخارجية العمانية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية ‎باكستان الإسلامية ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية امس الخميس عبرت عن إدانة وإستنكار بلادها الشديدين، للتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها ولاية بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا.

وأكدت «الخارجية» الكويتية على موقف دولة الكويت الرافض للعنف والإرهاب، لتتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولأُسر الضحايا.

كما أعربت الخارجية الكويتية عن تمنياتها للمصابين الشفاء العاجل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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