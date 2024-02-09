مسيرة إسرائيلية قصفت منزلا في بلدة مركبا جنوبي لبنان

افادت قناة "الجزيرة" بأن "مسيرة إسرائيلية قصف منزلا في بلدة مركبا جنوبي لبنان". كما افيد عن تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي من الجليل الأعلى نحو عدة بلدات في جنوب لبنان.

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