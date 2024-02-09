أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 393 ألفا و290 جنديا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - جنود من أوكرانيا

الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 393 ألفا و290 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و385 دبابة و11 ألفا و921 من المركبات المدرعة و9 آلاف و435 من النظم المدفعية و981 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضحت الهيئة أن روسيا خسرت أيضا 666 من أنظمة الدفاع الجوي و332 طائرة مقاتلة و325 مروحية و24 سفينة حربية، فضلا 1509 من المعدات الخاصة و7 آلاف و209 طائرات مسيرة وغواصة واحدة و12 ألفا و551 من المركبات وخزانات الوقود.