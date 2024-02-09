إعلام يمني: تحليق للطيران الحربي الأميركي والبريطاني في أجواء الحُديدة

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله"، عن تحليق للطيران الحربي الأميركي والبريطاني في هذه الأثناء في أجواء الحديدة. وفي وقت سابق، أفادت قناة "المسيرة" عن "عدوان أميركي بريطاني يستهدف الجبانة بغارتين وغارة على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة".

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