

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت الأسواق مؤخرا وتزامنا مع انطلاق الدورة ال55 لمعرض الكتاب التي انتهت الأسبوع الجاري طرح طبعة جديدة من كتاب «سر حياتي» مدعمه بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإليكترونية الحديثة حيث يتناول الكتاب قصة نجاح ورحلة كفاح مؤسس مجموعة العربى بمحافظات الجمهورية بمشاركة أشقاءه الثلاثة.

أوضح المهندس محمد العربي المدير التنفيذي لمجموعة العربي في بيان له أن الطبعة الجديدة جري إصدارها في فعاليات معرض الكتاب الدورة ال55 التي انتهت منذ أيام حيث تتناول الطبعة لأول مرة قصة حياة رجل الأعمال المصري محمود العربي بشكل تفاعلي مدعم بالفيديوهات من خلال تقنية QR Code ، والذكاء الاصطناعي مشيرا أن الكتاب يتناول رحلة مؤسسى مجموعة العربى محمد ومحمود وعبد الجيد العربى ومشوار كفاحهم الذين عقدوا العزم والنية على كسب الرزق الحلال من التجارة فى لعب الأطفال بمحل صغير فى الموسكى وحققوا نجاحات ومكاسب في تجارتهم مبنية على الأمانة والضمير والربح البسيط للتسهيل على الناس فكان قدر الله أن سهل عليهم وفتح لهم مجالات كثيرة فى التجارة بجانب لعب الأطفال حتى حققوا نجاحات كبيرة بمراحل تطور مجموعة العربى التى أصبحت من كبرى الشركات والكيانات الاقتصادية ووصلوا بالكفاح والعزيمة إلى العالمية تشارك فى دعم الاقتصاد المصرى وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف العربي، أن شكل الكتاب الجديد جاء في صورة طبعة جديدة ومنقحة تقدم السيرة الذاتية الرائعة "حكاية العربى" تسرد سر نجاح "مجموعة العربي" وقصص البداية الصعبة والتحديات والمعوقات ثم النجاح الباهر والسمعة العظيمة التي بنتها المؤسسة لتصير إحدى النماذج الناجحة في مجال المال والأعمال.

أشار أن الطبعة الجديدة تروي صعود الطفل محمود العربي ابن الـ 6 سنوات الذي قرر أن يتاجر في ألعاب العيد برأسمال 30 قرشًا، ووصولًا إلى قمة النجاح التجاري على رأس أكبر مؤسسات الشرق الأوسط ،وهو كتاب إنساني مشيرا أن الكتاب دليل عملي ملهم لكل رواد الأعمال ولكل محبي السير الذاتية للناجحين في كل العالم.

أوضح أن الكتاب يقدم روشته نجاح لكل مصري يسعي للنجاح من خلال التسلح بالعزيمة والصبر والصمود والتمسك بالفكر المستنير مشيرا أن السيرة الذاتية للراحل تعد نموذجا يحتذى به لكل شاب يسعى إلى العمل والكسب الحلال وتكشف أسس بناء إمبراطورية اقتصادية بالعمل والنجاح والعزيمة للتحول الي مصدر رزق لأكثر من 45 عامل بقطاعات المجموعة بمحافظات القليوبية والمنوفية وعددا من المحافظات بالوجهين البحري والقبلي.

وقال إن الكتاب يعد فرصة لمن يدرسون ريادة الأعمال فهو مثالا واقعيا خاليا من التجميل أو رسم صورة وردية وأنما هو يسرد الأحداث الحياتية لصاحب السيرة كما هي ليعلم قارئ الكتاب أن الحياة ليست إلا كفاح وصبر وأبداعا وفكر مشيرا أن السيرة تعد كتابا إنسانيا ودليل عملي ملهم لكل رواد الأعمال ولكل محبي السير الذاتية للناجحين في كل العالم، كما يتناول الكتاب الجوانب المشرقة والنجاحات التي استطاع مؤسسى العربي الوصول إليها وذلك بتسلحهم بالعزيمة والصبر والصمود وتمسكهم بالفكر المستنير.