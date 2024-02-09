إزالة 706 إعلانات مخالفة من شوارع الإسكندرية خلال شهر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع المركز التكنولوجي للخدمات، حملات مكبرة، لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة، التي تشوه المظهر العام والحضاري للشوارع والميادين.

وأوضحت انتصار مرسي، رئيس قسم الإعلانات بمحافظة الإسكندرية، أن الحملات أسفرت عن إزالة 706 إعلانات مخالفة من الشوارع والميادين على مدار شهر يناير الماضي وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع الاعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، حفاظا على المظهر الحضاري وأموال الدولة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.