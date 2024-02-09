"القسام" أعلنت قتل 7 جنود إسرائيليين من "نقطة الصفر" شرق مدينة خانيونس

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا من تفجير عبوّة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس".

وأكّدت أنّ "المجاهدين عادوا إلى قواعدهم بسلام".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول، دون تحقيق الأهداف المعلنة وأبرزها القضاء على حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين في القطاع، في وقت يتكبّد فيه الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي مستهدفًا المدنيين والأهداف المدنية.