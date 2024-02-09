أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 09-02-2024 ‏موقع ‏المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أفاد "حزب الله"، بأنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:35 من بعد ظهر يوم الجمعة 09-02-2024 ‏موقع ‏بيّاض بليدا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".