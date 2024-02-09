قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات في منطقة طريق الجديدة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، عن توقيف مروجي مخدرات في منطقة طريق الجديدة.

ولفتت، في بلاغ، إلى أنّ ""في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من جرائم ترويج المخدرات وتعاطيها ضمن مدينة بيروت وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام أحد الاشخاص بترويج المخدرات في محلة الطريق الجديدة شارع حمد على متن جيب لون ابيض".

وأوضحت المديرية أنّ "بتاريخ 26-01-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيف السيارة المذكورة، وعلى متنها المدعو: ب. م. (مواليد عام 1990، لبناني). وبتفتيشه، ضبط بحوزته /5/ علب شفّافة بداخلها حوالي /85/ غ. من مادّة "باز الكوكايين"، و/3/ طبّات بداخلها آثار مادة الكوكايين، و/6/ مظاريف دواء، وعلب طبشور بداخلها /7/ خراطيش تستعمل لمزج مادة الكوكايين، و/3/ هواتف خلوية بداخل اثنين منها شرائح صالحة للاستعمال، والثالث من دون شريحة".

وذكرت أنّ "في سياقٍ متّصل، وبتاريخ 27-01-2024، وأثناء تواجد إحدى دوريّات المفرزة في محلّة طريق الجديدة- أرض جلّول، اقترب أحد الشبّان من جيب نوع "رانج روفر" كان مركونًا في المحلّة، وعلى متنه /4/ شبّان، وحاول بيعهم المخدّرات".

وأشارت المديرية إلى أنّه "على الفور، قامت الدورية بتوقيفهم بالجرم المشهود، وتبيّن أنّهم يُدعون: ح. ح. (مواليد عام 1995، سوري) (المروّج) ور.ح. (مواليد عام 1995، لبناني) وس. ع. ح. (مواليد عام 1996، لبناني) وم. هـ. (مواليد عام 2000، لبناني)"، كما "ضبط بحوزة (ح. ح.) كيسان من النايلون الشفاف بداخلها حوالي /110/غ. من مادة حشيشة الكيف، كما عُثر في داخل السيارة على دفتر لف وبندقية "بومب أكشن" مع ممشطين فارغين".

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين جميعًا، وأودعوا مع المضبوطات فصيلة طريق الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء.