شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تحذر من ارتفاع خطر تفشي حمى الضنك عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة انتشار حمى الضنك

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الصحة العالمية، من خطر تفشي حمى الضنك عالمياً، مشيرة إلى أن هناك 4 مليارات شخص معرضين لخطر الإصابة بفيروس حمى الضنك.وأفادت المنظمة في بيان اليوم، أن هذه التحذيرات تتطلب أقصى قدر من الاهتمام والاستجابة من جميع مستويات المنظمة لدعم البلدان في جميع أنحاء العالم للسيطرة على الأمراض المتفشية الحالية، من خلال إعداد العالم للاستجابة للتحديات القادمة.وأضافت أنها تكثف حاليًا دعم البلدان لتنفيذ التدخلات متعددة القطاعات ذات الأولوية لمكافحة انتشار حمى الضنك ، مثل تعزيز المراقبة والتأهب وتقييم المخاطر والوضع الوبائي والتدريب على الإدارة السريرية ، ومكافحة ناقلات المرض ( البعوض ) .الجدير بالذكر أن البعوض يعد الناقل لهذا المرض وغيره من الأمراض، ويساعد في توسع نطاق انتشاره في العديد من البلدان ، في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأمريكا الجنوبية وأجزاء من أفريقيا بسبب التغيرات المناخية.