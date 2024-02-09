"مركز الملك سلمان للإغاثة" يوزع سلال غذائية ومساعدات في عدد من الدول

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، توزيع عدد من السلال الغذائية والمساعدات الإغاثية على الفئات المحتاجة والمتضررة في عدد من الدول.

وزع المركز 600 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 3.372 فردا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

وفي أفغانستان، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية في مديرية خوجياني بولاية ننجرهار، استفاد منها 3.000 فرد بواقع 500 أسرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.

وفي اليمن، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 6.000 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 36.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الأمن الغذائي في اليمن.

كما واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، حيث راجع العيادة خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير 2024، 195 مستفيدا.

وفي تركيا، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة السادسة من مشروع حياة التطوعي السعودي في مدينتي قرقخان والريحانية بولاية هاتاي بتركيا، لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وجرى خلال المشروع، تقديم 782 خدمة عبر الفرق الطبية التطوعية السعودية، توزعت بين العمليات الجراحية والعيادات التخصصية والأدوية والتحاليل الطبية وأقسام الأشعة، استفاد منها 476 فرداً، حيث بلغت نسبة الذكور 63 % ونسبة الإناث 37 %، بينما شكلت نسبة اللاجئين 63 % والمقيمين 37 % من إجمالي المستفيدين.