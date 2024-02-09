"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي صدّق على عملية عسكرية في رفح

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأنّ "الجيش الإسرائيلي صدّق على عملية عسكرية في رفح".

ولفتت إلى أنّ "الاستعدادات لعملية برفح بدأت قبل أسابيع والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين" الفلسطينيين.

وكانت قد كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن العملية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين".

وفي وقت سابق، أشارت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إلى أنّه "لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح".

ولفتت إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أوعز للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة مزدوجة لإجلاء الفلسطينيين وسحق كتائب حماس في رفح".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول، دون تحقيق الأهداف المعلنة وأبرزها القضاء على حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين في القطاع، في وقت يتكبّد فيه الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي مستهدفًا المدنيين والأهداف المدنية.