شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربي الناصري يجدد دعمه للحفاظ على أمن مصر القومى وحدودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الحزب العربى الديموقراطى الناصرى برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بيانا أعلن خلاله دعمه الكامل لما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات سيادية من أجل الحفاظ على حرمة الحدود المصرية وقدسيتها.

وأشاد الحزب بكل ما تتخذه القوات المسلحة المصرية من تدابير احترازية للحفاظ على أمن وسلامة الحدود المصرية، مؤكدا دعمه الكامل لنضال الشعب العربى الفلسطينى داخل وخارج الأرض المحتلة من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطينى وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد الحزب بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطينى وصموده الأسطورى وتمسكه بأرضه ووطنه، رافضا شكلا ومضمونا تهجير الفلسطينيين من ديارهم تحت أى دعاوى وبأى شكل مهما كانت الإغراءات، مؤكدا أنه لا ولن يوجد عربى قومى مخلص وأحد يقبل بتصفية القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى.

وأكد الحزب العربى الناصرى أن فلسطين عربية من النهر إلى البحر وأن العدو الصهيونى إلى زوال هو ومن يدعمه قريبا بإذن الله.

واختتم الحزب بيانه قائلا: "من القاهرة كل التحية والتقدير لكل من يقاوم وينتصر من أجل الحق والعدل والحرية على أرض فلسطين الشريفة أرض الأنبياء ومهبط الرسالات مسرى رسول الله ومعراجه صلى الله عليه وسلم".