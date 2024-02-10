حجار: لبنان لا يستطيع تحمل عواقب قرار وقف تمويل الأونروا

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنّ "قرار وقف تمويل الأونروا في لبنان سيؤدي إلى إنهاء مساعدات لـ 250 ألف لاجئ فلسطيني. إذ لن يتمكن 40,000 طفل من الوصول إلى التعليم، بالإضافة لتوقف دعم العيادات الفلسطينية، التي تقدم المساعدة لـ 20 ألف لاجئ، وتوقف علاج 600 مريض بالسرطان".

ونوّه حجار إلى أن أكثر من 80% من عائلات اللاجئين يرزحون تحت خط الفقر، موضحًا أنّه "لا يستطيع لبنان تحمل مثل هذا الوضع، إذ ليس لدى البلاد موارد مالية، ولا مكاتب مدرسية، ولا مستشفيات أو أدوية مضادة للسرطان، حتى اللبنانيون أنفسهم ليس لديهم ضمان للوصول إلى كل هذا".

وعبّر حجار عن اعتقاده بأنّ هناك خطة دولية تهدف إلى إجبار لبنان وحده على "تحمل عبء النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين"، الأمر الذي سيضع ضغوطا هائلة على اقتصاد البلاد.

وأكد حجار أن "كل هذا يهدف إلى إغراق لبنان بالمشاكل وزعزعة استقرار البيئة الاجتماعية وإجبار لبنان على منح الجنسية للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".