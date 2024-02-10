سقوط "هدهد" يقدم زوجتة لراغبي المتعة الحرام ويروج لتبادل الزوجات فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على عاطل وبرفقته زوجته بعد قيامهما بإنشاء حساب عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والترويج لفكرة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات وتقديمه زوجته لراغبي المتعة الحرام وممارسة الرذيلة بمقابل مادى دون تمييز وذلك حال تواجدهم بمنطقة مدينة مبارك بنطاق أول المنصورة.

البداية بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة، تفيد بقيام"كريم.ع.ق"وشهرته "هدهد" ،مقيم قويسنا محافظة المنوفية، 38 عاما، عاطل بإنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، و التواصل من خلالها مع راغبي المتعة الحرام و الاعلان و التسهيل و الترويج لفكرة الجنس الجماعي و تبادل الزوجات وتقديم زوجته وتدعى"أميمة.م.م،36 عاما، مقابل مبلغ مالي (2000 جنيه مصري) .

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة لحماية الآداب و ضبط المتحرى عنهما حال تواجدهما امام سور جامعة الأزهر بمنطقة مدينة مبارك بنطاق قسم شرطة أول المنصورة،

وعثر بحوزة المضبوطين على 2 هاتف محمول وملابس حريمي تستخدم فى أعمال الرذيلة بحقيبة المتهمة الثانية.

بمواجهتهما اقرا واعترفا بإرتكابهما واقعة الترويج لفكرة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات وتقديم الاول زوجته لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادى دون تمييز.