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برلماني يُطالب بتسمية العاصمة الإدارية الجديدة "سيسي عاصمة مصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
طالب المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، ووكيل غرفة التطوير العقاري، تسمية العاصمة الإدارية الجديدة باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "العسال"، خلال برومو برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي تقدمه الإعلامية منى العمدة، ويبث على قناة النهار، "أطالب بتسمية العاصمة الإدارية الجديدة سيسي عاصمة مصر، لأن الرئيس السيسي صاحب القرار والفكرة".

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، على أن مصر أصبحت في مكانتها الحقيقية بعد تولي الرئيس السيسي شؤون إدارة البلاد، مشددًا على أن الجمهورية الجديدة تعيش تحديات كبيرة لم تعيشها من قبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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