"أنصار الله": رصد 13 غارة أميركية وبريطانية على محافظة الحديدة خلال 24 ساعة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، "رصدها سلسلة غارات لمقاتلات أميركية وبريطانية على محافظة الحديدة (غرب اليمن) المطلة على جنوب البحر الأحمر، خلال 24 ساعة".

وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن "العدوان الأميركي البريطاني شن 13 غارة على محافظة الحديدة منذ فجر أمس (الجمعة)".

ومنذ مطلع كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 23 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت الجماعة اليمنية قد أعلنت، في العاشر من تشرين الأول الماضي، أنها "ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية المسلحة في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع".