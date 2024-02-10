كم حصل "أسود الرافدين" من أموال خلال مشاركتهم في كأس آسيا؟

ويستضيف ملعب لوسيل المونديالي بالعاصمة الدوحة نهائي كأس آسيا 2024، والذي سيكون هذه المرة عربيًّا خالصًا، بين قطر والأردن، اليوم السبت، بداية من الساعة السادسة مساءً (18:00) بتوقيت العراق وقطر (المستضيفة)، ويديرها الحكم الصيني ما نينغ.وبحسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد بلغ إجمالي جوائز البطولة 15 مليون دولار أمريكي، حيث سيحصل الفريق الفائز بالبطولة على 5 ملايين دولار، والمركز الثاني على 3 ملايين دولار، وكل نادٍ تأهل إلى المربع الذهبي على مليون دولار (إيران وكوريا الجنوبية) وكل نادٍ شارك في البطولة فقط على 200 ألف دولار.

وهذا يعني حصول المنتخب الوطني العراقي، على 200 ألف دولار فقط، جراء خروجه أمام منتخب الأردن، حيث سجل الاخير هدفين في الوقت بدل الضائع ليقلب تأخره بهدفين لواحد إلى فوز مثير 3-2 في كأس آسيا لكرة القدم، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، في مباراة شهدت طرد أيمن حسين، في الدقيقة 77 بسبب احتفاله عقب الهدف الثاني.

وساد الحزن، البعثة العراقية والجماهير، عقب الخروج من البطولة رغم المستويات الكبيرة التي قدمها "أسود الرافدين" بدور المجموعات بعد صدارتهم للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.