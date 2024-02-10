شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة مينداناو الفلبينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو الفلبينية اليوم.

وذكر مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وتم تحديده عند دائرة عرض 8.57 درجة شمالا وخط طول 125.71 درجة شرقا. ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين



ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر قبل أيام، مقاطعة إيلوكوس نورتي في الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترًا، من بلدية باجودبود الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر.

