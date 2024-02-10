عُمان تحتفي باليوم السنوي للشخصيات العُمانية المؤثرة عالميًّا

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفي سلطنة عُمان، اليوم السبت، باليوم السنوي للشخصيات العُمانية المؤثرة عالميًّا والمدرجة في اليونسكو والذي يُصادف العاشر من فبراير من كلِّ عام.

يأتي الاحتفاء بهذا اليوم للتعريف بالشخصيات العُمانية المؤثرة على المستويين المحلي والعالمي، وتسليط الضوء على إرثها المعرفي والعلمي، وعلى أول حدث تاريخي عُماني مهم يدرج على هذا البرنامج، وهو ذكرى مرور 350 عامًا على إنشاء حصن جبرين.

نجحت سلطنة عُمان في إدراج سبع شخصيات عُمانية وحدث تاريخي واحد في برنامج اليونسكو للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميًّا، وهي: عالم اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي عام 2005م، والطبيب والصيدلاني راشد بن عُميرة الهاشمي الرُّستاقي عام 2013م، وفي عام 2015م تم إدراج الموسوعي والمُصلح الاجتماعي الشيخ نور الدين عبدالله بن حميد السالمي والطبيب والفيزيائي أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي المُلّقب بابن الذهبي، ثم أدرج الشاعر العُماني ناصر بن سالم الرواحي الملقب بأبي مسلم البهلاني في عام 2019م، والملّاح العُماني أحمد بن ماجد السعدي عام 2021م.

وفي اجتماعات لجنة الشؤون الإدارية والمالية المنبثقة عن أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو والتي عقدت في نوفمبر من العام الماضي تمكّنت سلطنة عُمان من إدراج عنصرين ثقافيين جديدين في هذا البرنامج، وهما: ذكرى مرور 350 عامًا على إنشاء حصن جبرين، وذكرى مرور 150 عامًا على وفاة المؤرخ والشاعر الأديب حميد بن محمد بن رزيق.