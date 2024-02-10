نصر الله وعبد اللهيان يبحثان ‏التطورات في غزة وجنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)
بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت ، استقبل نصر الله وزير خارجية إيران والوفد المرافق له في حضور سفير إيران في لبنان مجتبى أماني.
وأشارت إلى أنه "تم استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وخصوصاً في قطاع غزة وجنوب لبنان وبقية جبهات محور المقاومة"، لافتة إلى أنه تم التباحث حول المستقبل القريب للأوضاع في لبنان والمنطقة.