نصر الله وعبد اللهيان يبحثان ‏التطورات في غزة وجنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت ، استقبل نصر الله وزير خارجية إيران والوفد المرافق له في حضور سفير إيران في لبنان مجتبى أماني.

وأشارت إلى أنه "تم استعراض آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة وخصوصاً في قطاع غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات محور المقاومة"، لافتة إلى أنه تم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة.