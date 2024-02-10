بايدن يجتمع مع العاهل الأردني في البيت الأبيض الإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ)

يستضيف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اجتماعا ثنائيا مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، حسب جدول الرئيس الأسبوعي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أكد الشهر الماضي ، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون انقطاع.

وشدد الملك الأردني على رفض الأردن التام للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وضرورة الاستمرار في مخاطبة المجتمع الدولي للضغط لتمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.

كما شدد على رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأكد العاهل الأردني ضرورة توحيد المواقف الإقليمية للدفع باتجاه أفق سياسي حقيقي يقود إلى حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.