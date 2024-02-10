القوات المسلحة: قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2024.

الشروط العامة للقبول

- أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.

- ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.

- أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام.

- أن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

- أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن 36 سنة فى 01/07/2024، وألا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة في 01/07/2024، وألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا

يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش.

كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة اعتبارًا من يوم السبت 17/02/2024 ولمدة شهر.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم (22617788 /02).