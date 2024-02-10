عاجل.. دهس جندي إسرائيلي غرب رام الله والجيش يقتحم قرية شبتين

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض جندي من جيش الاحتلال للدهس قرب قرية شبتين غربي رام الله .

واقتحمت قوات الاحتلال قرية شبتين غرب رام الله بعد عملية دهس قرب القرية .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

على جانب آخر، طالبت حركة حماس، المؤسسات الأممية والحقوقية بتوثيق جريمة الجيش الإسرائيلي بحق الطفلة هند رجب، مؤكدة أن هذه الجريمة ستبقى في الذاكرة الفلسطينية.

وقالت حماس في بيان لها: تكشفت صباح اليوم معالم الجريمة التي حلت بالطفلة هند رجب، ذات الستة أعوام وأختها ليان واثنين من المسعفين اللذين حصلا على تنسيق مسبق لإنقاذهما، فاستشهدا إضافة الى الطفلتين، بنيران جيش الاحتلال النازي الذي قتلهم بشكل متعمد وبدم بارد في مدينة غزة .

وناشدت حماس، المؤسسات الأممية والحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة المروعة كواحدة من مئات المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال النازي في قطاع غزة، لمحاكمة هذا الجيش المجرم وقادته النازيين على جرائمهم بالقتل المباشر للأطفال والمدنيين العزل .

وأكدت حماس، أن هذه الجريمة المروعة وغيرها من الجرائم البشعة بحق أطفالنا وأهلنا في غزة، ستبقى محفورة في الذاكرة الفلسطينية وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه هذا الكيان المارق على ما اقترفه من جرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدسات .

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن ذوي الطفلة هند عثروا صباح اليوم السبت،على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات القوات الإسرائيلية في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى، حيث قتل على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).

وأصدر الهلال الأحمر الفلسطيني بيانا قال فيه إنه تم "العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني بعد تعرضها للقصف في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يوما".