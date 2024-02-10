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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ "هجوم صاروخي إسرائيلي" في ريف دمشق

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محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، فجر السبت، لأهداف قالت إنها حاولت الوصول إلى بعض المواقع في ريف دمشق.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه في حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) شن الجيش الإسرائيلي "عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق". وأسفر بحسب المصادر السورية عن وقوع بعض الخسائر المادية.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومركزه في لندن قال إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأضاف المرصد أن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا خلال غارات على حي يضم "فيلات العسكريين ومسؤولين رفيعي المستوى".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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