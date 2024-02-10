النشرة: نجاة مسؤول كبير في حماس من محاولة الاغتيال في بلدة جدرا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن ""نجاة مسؤول فلسطيني رفيع المستوى من حركة حماس في محاولة الاغتيال التي استهدفت سيارة في بلدة جدرا في اقليم الخروب".
هذا وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "هدف الهجوم في جدرا قرب صيدا هو مسؤول في حركة حماس في لبنان".
وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" عن سقوط 3 شهداء وجرحى باستهداف السيارة.
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