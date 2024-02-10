الحلبي: مجلس الوزراء كلّف وزير المهجرين بإعداد تقرير عن ملف النازحين

اكد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ان "كي لا نقع بما وقعنا فيه من خطأ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، هناك المزيد من الاجتماعات الأسبوع المقبل والاتجاه لعدم تخطّي سقف حكومة تصريف الاعمال".
واشار في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء، الى ان "حكومة تصريف الاعمال حريصة على تأمين العدالة إذا أرادت إعطاء زيادات، وهذا الأمر يُدرس وأيّ خطأ في الحساب يمكن أن يؤدّي الى تغيير سعر الصرف".
وذكر ان "مجلس الوزراء كلّف وزير المهجرين بإعداد تقرير عن ملف النازحين".
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