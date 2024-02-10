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سماعة "غش" تنقل صاحبها الى المستشفى

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بغداد - ياسين صفوان - خلال هذه اللحظات، اعتمد الشاب على صديق له في إملائه الإجابات الصحيحة عبر الهاتف.

لكن سلوك الشاب في الاختبار أثار ارتياب المسؤول عن الفحص النظري، الذي استدعى الشرطة وبدورها كشفت عن الحيلة.

إلا أن الشرطة نقلت الشاب على الفور إلى المستشفى، إذ كان لا بد من تدخل الطبيب لاستخراج سماعة الأذن الصغيرة، التي كانت مخفية بشكل خطير في قناة الأذن.


وبخروج الشاب من المستشفى، قُدمت شكوى قانونية بحقه، فيما صادرت الشرطة معداته.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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