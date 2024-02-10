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“الدفاعات الجوية السورية” تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف دمشق

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية، اليوم السبت، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: “إنه في حوالي الساعة الواحدة من فجر هذا اليوم.. شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق”.

وأضاف المصدر “أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.. مشيراً إلى أن العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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